"Это невыносимо": звезда сериала "Стенограмма судьбы" Екатерина Волкова взвыла от горя

Звезда сериалов "Скорая помощь", "Стенограмма судьбы", "Мосгаз. Западня" и других Екатерина Волкова переживает из-за смерти близкого друга. Накануне, 13 декабря, скончался режиссер Сергей Соловьев. Кинематографист умер на 78-м году жизни.
В личном инстаграм-аккаунте Екатерина Волкова поделилась переживаниями. По словам 47-летней актрисы, 11 декабря она разговаривала с Сергеем Соловьевым по телефону. Ничего не предвещало беды – режиссер был бодр, шутил и обещал прийти на спектакль с участием артистки.
"Это невыносимо…" – взвыла от горя Волкова.
Екатерина подчеркнула, что Сергей Александрович был для нее родным человеком и учителем. Артистка также опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена с Соловьевым.
Напомним, режиссер культовой картины "Асса" Сергей Соловьев скончался в Москве. У знаменитости были проблемы с сердцем.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появилось интервью писателя Александра Александрова. Сценарист поведал о романе Сергея Соловьева с юной Татьяной Друбич. По словам Александрова, режиссер совратил артистку, когда той было всего 14 лет. Соловьев связался с подростком, когда его законная жена носила малыша под сердцем. Позднее Друбич стала супругой кинематографиста.