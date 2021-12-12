"В шоу-бизнесе домогаются": униженную Буланову поставили на место

Татьяна Буланова когда-то обвинила жертв домогательств. Позже она призналась, что сама пострадала. Певица Светлана Панкова проанализировала слова коллеги.

Татьяна Буланова утверждает, что ее домогался влиятельный бизнесмен. Артистка не стала вдаваться в подобности и рассказывать детали того, что произошло. Тем самым она себя унизила, обвинив других в том, что испытала на себе сама. Однако Светлана Панкова шокировала, заявив, что это обычное дело в их индустрии.

"Я считаю, что в шоу-бизнесе, если ты публичный человек, на тебя могут оказывать какое-то давление или домогаться. Это нормально. Просто нужно относиться к этому серьезно и на это вестись, не нужно становиться жертвой. Нужно адекватно воспринимать ситуацию. Часто такое случается, что в шоу-бизнесе домогаются. Публичных людей больше могут домогаться, они могут оказать какое-то влияние", – дала она комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Звезда попыталась разобраться, кто чаще всего страдает из-за лишнего внимания со стороны влиятельных людей. По мнению эксперта, некоторые склонны к тому, чтобы попадать на такие уловки.

"Чаще всего жертвой становятся люди, которые дают слабину. Дело не только в публичности человека, дело в самом человеке. Если ты сильный, независимый, никогда в жизни тебя никто не посмеет домогаться, потому что он поймет, что с тобой эта ситуация не пройдет", – поставила певица Буланову на место.

Напомним, что когда-то известная блондинка в пух и прах разнесла тех, что признавался в том, что пережил насилие или домогательство. По ее мнению, девушкам и женщинам о таком лучше молчать.