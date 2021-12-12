"Есть не надо": новые подробности в истории с весом Гузеевой

Лариса Гузеева рассказала подписчикам в "Инстаграме", что осталась в больнице, чтобы разобраться с весом. На этот счет психолог Юлия Никас дала комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Лариса Гузеева провела много времени в медицинском учреждении. Напомним, что звезда переболела коронавирусом и перенесла она его довольно тяжело. После выписки стало заметно, что брюнетка поправилась. Пару дней назад телеведущая отправилась в клинику для похудения, что сбросить лишние килограммы.

"Обнуление – необходимый процесс. Когда мы скидываем вес и проходим чистку организма, то, естественно, это происходит не только на физическом плане, но и на уровне разума и эмоций. Особенно в преддверии Нового года, когда у большинства людей есть бессознательное желание подвести итоги своего года, на работе и в жизни, когда человек осмысливает свой год и понимает, что он хочет в следующем", – объясняет Юлия Никас.

Психолог задается вопросом, почему же кто-то после болезни поправляется а кто-то худеет. Оказывается, все зависит от того, через что человек привык получать любовь и удовольствие.

"Вот, например, почему женщина, придя с работы вечером, знает что есть не надо? Но открывает холодильник и поощряет себя, потому что устала и хочет получить удовольствие. Когда человек болеет, он начинает позволять себе больше, радовать себя. Если он испытывает удовольствие в основном от еды, то он начинает поправляться, когда ему не хватает чего-то. Потому что это самый простой способ . Можно получать удовольствие и радость от многих процессов, главное осознавать это и перестроить себя", – говорит эксперт.