"Можно хуже, но трудно": 84-летняя Немоляева потерпела фиаско....

Артистка по сей день не бросает профессию. В творческом багаже звезды более ста ролей. Сама Светлана Немоляева считает себя театральной актрисой. Но большинству зрителей она запомнилась по ролям в фильмах "Гараж", "Служебный роман" и другим.
Однако блистала знаменитость не всегда. В кино она пришла в 40 лет. На пробах актриса показывала ужасный результат. По словам Светланы Немоляевой, неудач было много, из-за этого она боялась идти на пробы.
Артистка пробовалась на роль в "Иронии судьбы", но потерпела полное фиаско. Режиссер Эльдар Рязанов тогда жестко заявил Светлане Немоляевой: "Можно хуже, но трудно". Это очень расстроило звезду.
А вот в "Служебном романе" Светлана Немоляева раскрыла свой кино-талант. Актриса призналась, что современное российское кино почти не смотрит, хотя частенько в нем снимается. Артистка уверена, нынешний кинематограф испортили деньги и спешка. По ее словам, сейчас продюсеры снимают быстро и дешево.
Однако уходить из профессии 84-летняя Светлана Немоляева не спешит. Ее сын Александр Лазарев пошел по стопам родителей. А с внучкой Полиной актриса играет на одной театральной сцене. Ранее артистка поведала, как переживала смерть любимого мужа.
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