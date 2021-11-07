Певицу Дорофееву экстренно увезли в больницу

Надя Дорофеева госпитализирована в связи с резким ухудшением самочувствия.

У певицы был запланирован концерт в Египте, но его пришлось отменить. Внезапное ухудшение состояния здоровья стало неожиданностью для всех. Информация о госпитализации появилась в "сторис" официального аккаунта певицы. Более того, судя по формулировке, можно предположить, что Надя написала текст не сама. Возможно, ее самочувствие не позволяет сейчас вести соцсети.

Никакой информации о том, что именно произошло с артисткой, нет. Фанаты предполагают, что она могла заразиться коронавирусом, но госпитализация произошла слишком резко, до этого никаких симптомов у Дорофеевой не наблюдалось. Сейчас Надя проходит обследование в госпитале.

Надя Дорофеева готовилась к концерту в Египте. Ее сольная карьера под брендом DOROFEEVA началась, когда в 2020 году группа "Время и стекло" распалась. Артисты тогда заявили, что решение приняли по всеобщему согласию. Они являются отдельными музыкантами, которые готовы развиваться самостоятельно. При этом никаких конфликтов внутри коллектива, которые могли бы привести к распаду, не было.