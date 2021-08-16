Танцор певицы Нади Дорофеевой очнулся после зверского избиения

Беда с молодым человеком произошла в начале этого месяца. Отдых в киевском клубе закончился тем, что на него напал мужчина. Танцора госпитализировали с тяжелыми травмами. Ему сделали трепанацию черепа.
Теперь парень очнулся. Надя Дорофеева рассказала об этом в своем микроблоге. Она сообщила, что общалась с матерью Евгения. Звезда пообещала, что будет и далее делиться новостями о состоянии коллеги.
Как писали "Дни.ру", у Гончаренко произошло кровоизлияние в мозг, после чего ему провели серьезную операцию и ввели в искусственную кому. К счастью, после инцидента осталось видео и фото случившегося. Кроме того, своими сведениями о трагедии поделились очевидцы происшествия.
По имеющимся данным, нападавшим оказался военнослужащий. Сейчас он отстранен от обязанностей. Теперь с ним разбираются стражи порядка.
Надя Дорофеева – известная украинская певица. Исполнительница стала популярна благодаря участию в группе "Время и Стекло". Сейчас же 31-летняя знаменитость активно развивает сольную карьеру.
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