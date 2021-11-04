Заворотнюк собралась под венец после новости об уходе

Анна активно ведет свой блог, в котором делится своими мыслями и рассказывает о личном опыте. Недавно она устроила интерактивную игру для подписчиков, где нужно было угадать, верно предложенное утверждение о ее жизни или нет. Таким образом дочь Анастасии Заворотнюк решила сообщить поклонникам о том, что в семье скоро произойдет важное радостное событие.
Сначала девушка проверила, знают ли подписчики ее семейный статус – правильный ответ на вопрос "я замужем?" оказался отрицательным. Затем Анна спросила у подписчиков "я обручена" и здесь уже верным ответом было "да". Получается, дочь артистки в скором времени выйдет замуж.
Информацию о будущем супруге Анна по-прежнему тщательно скрывает. Известно только, что пара вместе уже 6 лет и познакомилась в Америке, когда оба уезжали туда учиться. Свою личную жизнь девушка перестала афишировать после неудавшихся отношений с Егором Кридом.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк делилась с подписчиками секретами своего ухода за лицом. Девушка улетала отдыхать, потом заболела, в связи с этим кожа стала портиться, но Анна знает, как исправить ситуацию. Юная блогер решила поделиться с подписчиками этой информацией, чему они были рады и бурно поддержали тему красоты.
Популярные темы форума
Измена мужа
Похудения с локдауном