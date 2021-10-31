Страдающая тяжелой болезнью Заворотнюк напугала народ своим видом

Анна разместила в своем микроблоге серию снимков и видео, привлекших внимание фолловеров. Модель решила отпраздновать Хэллоуин и примерила на себя соответствующий образ.
Дочь знаменитости облачилась в обтягивающее открытое кожаное платье и сделала жутко выглядящий грим. Она попросила подписчиков высказаться по поводу ее образа. Некоторых внешний вид девушки напугал, и они сравнили ее со страшным клоуном из фильма "Оно".
Однако большинство пользователей соцсети осыпали Анну комплиментами. "Как красиво, очень шикарно!", "Бомбезная", "Очень круто", "Прекрасная", – высказались россияне.
Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк призналась в том, что страдает депрессией. Модель поведала, что после всех трудностей в жизни почти отказалась от своего окружения и замкнулась в себе. Судя по всему, теперь наследнице артистки удалось побороть тяжелую болезнь, поскольку она активно ведет свой инстаграм-аккаунт, где постит довольно жизнерадостные фото и видео.
Как писали "Дни.ру", после перенесенного ковида Анна Заворотнюк по сей день испытывает трудности с восприятием вкусов и запахов. Дочь звезды посетила врача, который поставил ей диагноз: "острый гайморит".
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