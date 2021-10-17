Стало известно об уходе Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась постом в социальной сети.

Анна активно ведет свой блог в "Инстаграме", где за ней следят более двухсот тысяч человек. Она делится кадрами из своей жизни и мыслями. Сегодня Заворотнюк решила рассказать подписчикам о своем уходе за кожей.

Недавно девушка ездила отдыхать с подругами, в путешествии она не отказывала себе в сладком. Анна поделилась, что из-за сахара у нее на лице появляются прыщи, поэтому в будущем она планирует вовсе отказаться от этой добавки. "У меня довольно проблемная кожа, но если я регулярно ухаживаю за ней и посещаю косметолога, то все налаживается и кожа становится ровной", - написала девушка. Она поинтересовалась у подписчиков, как они ухаживают за собой.

Естественно, поклонники дочери "Моей прекрасной няни" не остались в стороне и рассказали о своих ритуалах красоты в комментариях. Конечно, Анну без комплиментов поклонники тоже не оставили. "У меня тоже очень проблемная кожа. Сразу реагирует на питание", "Ну до чего же шикарная", "Такая сногсшибательная", "Да, у меня тоже после сладкого появляются прыщи, я держу диету", "Безумно красивая", "Аня, ты идеальная", – написали комментаторы.

Ранее Анна Заворотнюк впервые прервала молчание относительно состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Подписчики спросили девушку о здоровье матери и она не проигнорировала вопрос. "Все стабильно", – лаконично написала Анна, обнадежив фанатов артистки.