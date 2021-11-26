Бездарная и пошлая какашка: Распутина прошлась катком по Власовой

Маша Распутина разнесла в пух и прах исполнение Натальи Власовой.

Российская певица Маша Распутина в последнее время стала все чаще появляться в информационном пространстве. Однако чаще всего ее имя связано со скандалами.

Наконец Распутина получила достойную работу и стала по праву критиковать всех подряд. Она села в кресло жюри программы "Суперстар! Возвращение" на НТВ. Артистка рассказала, что ее новая работа очень трудна, так как приходится ставить участникам низкие оценки. Но возможно, это касается только мужчин. С женщинами Распутина обходится пожестче.

В очередном выпуске выступала певица Наталья Власова. Она исполнила композицию Александры Пахмутовой "Нежность". Распутина прошлась катком по коллеге. Она поставила ей минимальную оценку и раскритиковала в эфире.

"Я всего один раз поставила ноль. Была там одна, которая замахнулась на гениальное произведение. Я эту участницу вообще знать не знала, мне ее имя совершенно ничего не говорило. Но то, как она спела "Нежность", было ужасно", – заявила Распутина.

Певица добавила, что песня в исполнении Распутиной для нее бездарное пошлая трактовка. По мнению 57-летней певицы, Власовой надо было выбрать песню более простую. В заключение ценитель искусства Маша Распутина заявила, что Наталья Власова произвела на свет "какашку" вместо песни.

Ранее "Дни.ру" писали, что Маша Распутина раскритиковала оскорбившую ее Татьяну Васильеву.