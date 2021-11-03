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Шоу-бизнес
"Весь организм страдает": стало известно о серьезных проблемах зараженной Гузеевой

"Весь организм страдает": стало известно о серьезных проблемах зараженной Гузеевой

Лариса Гузеева сумела победить коронавирусную инфекцию и сейчас старается вернуться к нормальной жизни. Три недели медики пытались поставить на ноги звезду отечественного кино с поражением легких.
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Лариса Андреевна признавалась, что ситуация настолько выбила ее из колеи, что она просто не понимала, как быть. Сперва она даже не обратилась к своим поклонникам, которые быстро начали бить тревогу после всех новостей. Тогда артистка указала, что была убеждена, здоровье – это личное.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Позднее артистка призналась, что крайне благодарна врачам, которые с первых минут делали все для ее восстановления. Сейчас знаменитость отметила, что болезнь сильно ударила по ее внешнему виду, и отказалась показывать себя даже в личном блоге. Лариса Гузеева не хочет, чтобы поклонники видели ее такой.

Специалисты прокомментировали ситуацию с изменением внешнего вида ведущей "Давай поженимся". Врач сообщил, что около полугода теперь будет происходить восстановление организма после коронавируса. Он указал, что соединительная ткань сосудов крайне страдает, а изменения у некоторых остаются на всю оставшуюся жизнь.

По словам медицинского работника, при тромбозе нарушается кровообращение органов. Именно поэтому "весь организм страдает". Он подчеркнул, что проблема может оказаться достаточно серьезной. Сейчас поклонники активно общаются с Ларисой Гузеевой и переживают за ее состояние. Каждый хочет верить в лучшее.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 09:33 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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