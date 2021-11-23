Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти

Анна Заворотнюк активно развивает свою страницу "Инстаграм" и общается с поклонниками. В микроблоге девушка поднимает разные темы – все кроме здоровья своей онкобольной матери Анастасии Заворотнюк. Об этом девушка предпочитает молчать.
На днях Анна Заворотнюк выложила свежую публикацию, в которой порассуждала о вкусовых пристрастиях. Девушка призналась, что ей пришлось изменить любимые привычки из-за состояния здоровья. На фото удовлетворенная Анна предстала с ложечкой в руке.
"Пьете кофе? Я раньше просто обожала, сейчас же пью только без кофеина. Он, как мне кажется, перевозбуждает мою, как оказалось, не самую крепкую нервную систему. Реально начинает трясти после чашки", – написала Анна Заворотнюк.
Ранее дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк решила ответить на вопрос о своей младшей родной сестре, после рождения которой актриса и заболела. Поклонники спросили Анну, как живет малышка, и почему сестра никогда ее не показывает.
На это дочь Заворотнюк ответила, что это личная жизнь девочки, и когда вырастет, она сама примет решение, публиковать свои фото или нет.
Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уж несколько лет борется со страшной болезнью. У звезды рак головного мозга (глиобластома). Актриса пропала с радаров в 2019 году, с тех пор родные актрисы ни слова не сказали о ее состоянии.