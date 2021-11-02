"Отводил в сторону": Немоляева заявила о скрытой связи с Рязановым на киносъемках

Талантливая актриса Светлана Немоляева получила немало опыта, благодаря плодотворной связи с режиссером Эльдаром Рязановым. Выяснилось, что изолированно от коллег кинодеятель указывал артистке на замечания, которые она вспоминает до сих пор.
Когда шла работа над культовой картиной "Служебный роман" Светлана Немоляева не до конца удовлетворяла руководителя. "Он меня отводил в сторону", — призналась звезда в свежем интервью. Играя роль сотрудницы статистического учреждения, актриса допускала досадные ошибки.
В частности, режиссер хотел, чтобы Светлана Немоляева не сосредотачивалась на второстепенном, когда стоит перед камерой. "Тебе не надо на галерку работать — четко выговаривать каждую букву, делать посыл к люстре вашего театра", — требовал Эльдар Рязанов.
Благодаря четким рекомендациям руководителя, артистка мастерски сыграла в кино, а формат развития ее роли соответствовал пожеланиям режиссера. Светлана Немоляева благодарна кинодеятелю за ценные советы. Такой формат работы сейчас она считает продуктивным, поэтому просит коллег по цеху указывать на ее недоработки и промахи.
Как писали "Дни.ру", недавно пожилая артистка снялась в короткометражном фильме Александра Котта "ГОГОL-МОГОL". Согласно художественному замыслу, Светлана Немоляева отразила в картине характер взаимоотношений матери и сына.
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