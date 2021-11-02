Обнародовано имя "корня зла" в семье Светличной: Принимает решения и всеми управляет

Недавно 81-летнюю артистку объявили в розыск. Она якобы перестала выходить на связь, чем напугала и близких, и поклонников. Позднее следователи обнаружили знаменитость на съемках шоу "Прямой эфир".

Известно, что поисками Светланы Светличной занимались не только сотрудники правоохранительных органов. Так, в ситуацию вмешались волонтеры "Лизы Алерт". Они расклеивали листовки и рассылали информацию. В какой-то момент выяснилось, что артистка спокойно живет в отеле, который для нее организовали сотрудники программы Андрея Малахова. Они якобы опасались, что звезду могут "перехватить" конкуренты.

Общественность долгое время переживала на тему того, что при достаточно большом количестве живых и здравствующих родственников, звезда вдруг осталась совсем одна. Их отношения с сыном так и не наладились. Известно, что долгое время мужчина работал стоматологом, но теперь проводит экскурсии по столице.

Психолог и подруга Светланы Светличной убеждена, что знает, кто является "корнем зла" во всех конфликтах семьи. По мнению Елены Перелыгиной, невестка знаменитости Ольга не только "принимает решения" за всех, но и "управляет всеми". Она часто посещает шоу, на которых зарабатывает солидные гонорары за свои откровения о свекрови.

Ранее у некоторых поклонников и знакомых семьи уже возникали подозрения, что невестка могла знать о местонахождении артистки в момент подачи заявления. Якобы она могла подумать, что так скандал будет разворачиваться еще ярче, а потому можно будет сходить на шоу не только к Андрею Малахову, но и к конкурентам с других каналов.

