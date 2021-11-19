Все сожжено: лицо Хлебниковой пугающе изуродовано после пожара

Необузданная стихия погубила красоту звезды. Марина Хлебникова стала неузнаваемой.

С популярной вокалисткой приключилась чудовищная беда. В пожаре сгорело не только ее ценное имущество, но и она сама. Марина Хлебникова утратила привлекательность. Эффектная брюнетка и звезда сцены превратилась в обугленное тело, которое спасают врачи. Роскошные локоны и подтянутая кожа стали в нечто пугающим и испорченным коварством пламени.

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Согласно имеющимся сведениям, певица отравилась угарным газом и получила жуткие ожоги, масштаб которых затрагивает более половины ее тела. В отделении научно-исследовательского института скорой помощи артистку смогли опознать с трудом. Только с помощью родственников звезды медикам удалось понять, что перед ними Марина Хлебникова.

В СМИ распространили информацию о крайне тяжелом состоянии изувеченной знаменитости. Сообщается, что после оказания медпомощи певица приходила в себя, но врачи ввели в ее искусственную кому. Это была вынужденная мера, поскольку осознание случившегося вызвало у нее приступ паники, который требовалось остановить.

По Сети разлетелись слухи, якобы анализы подтвердили, что Марина Хлебникова выпивала накануне происшествия. Поговаривают, что в крови артистки нашли невысокую концентрацию алкоголя, которую приравнивают к паре бокалов вина.