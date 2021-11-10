Онкобольной Заворотнюк нашли достойную замену

Новый сезон шоу "Две звезды" не менее интересный, чем предыдущий. Проект закончился в 2014 году и теперь возобновляется. Зрителей ждет много сюрпризов, в том числе сценарий. Теперь в шоу будут петь и танцевать звездные родители и их дети.
Участниками программы станут семья Наташи Королевой, Олега Газманова, Александра Малинина, Маршала и многих других артистов.
Впрочем, во многих семьях детям выступать на большой сцене уже не в новинку. К примеру, сыновья Газманова и Малинина уже выступают сольно, а дочь Трофима участвовала в шоу "Голос. Дети".
Актрису Анастасию Заворотнюк, которая продолжает бороться с онкологическим заболеванием, заменила ведущая Жанна Бадоева. Ее партнером выступит Дмитрий Нагиев.
"Работать вместе с Димой, потрясающим профессионалом и партнером, стоять с ним на одной сцене – это моя сбывшаяся мечта", – заявила Бадоева.
Напомним, Анастасия Заворотнюк уже два года борется со смертельным заболеванием. О проблемах со здоровьем у нее стало известно в 2019 году. Сообщалось, что у звезды диагностировали рак мозга на четвертой стадии.
Родственники актрисы не раскрывают деталей состояния Анастасии Заворотнюк. Дочь актрисы Анна редко говорит о ней обтекаемо.
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