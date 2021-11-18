"Трагический поворот": угодившая в скандал с исчезновением Светличная может стать бомжом

Недавно 81-летняя актриса угодила в громкую историю с исчезновением. К счастью, спустя несколько дней знаменитость благополучно нашлась, но народ до сих пор продолжает активно обсуждать разразившийся скандал. Всерьез переживает за пожилую актрису и художник Никас Сафронов, который является приятелем Светланы Светличной.
Сафронов считает, что актриса заслуживает большего внимания и заботы со стороны своей родни, но сын и внучка звезды этого не понимают. Художник заявил, что решившимся на обмен квартиры родственникам нужно было купить жилье Светличной в непосредственной близости от себя. Слишком доверчивая артистка должна быть под постоянным наблюдением, иначе может случиться страшное.
"Эта ситуация может принять трагический поворот," – предостерег Сафронов.
В комментарии "Собеседнику" художник вспомнил о многочисленных неприятных историях, в которых пожилые люди становятся жертвами мошенников–охотников за недвижимостью и в результате просто оказываются на улице. Подобная судьба может ждать и Светличную: чтобы престарелая артистка не стала бомжом, родным нужно почаще ее навещать и следить за тем, что она подписывает.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Светлана Светличная шокировала народ признанием после исчезновения.