Опухшая Заворотнюк вызвала оторопь

Анна Заворотнюк шокировала россиян своим видом. Дочь онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" предстала изменившейся.



Модель показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта несколько кадров, которые взволновали поклонников. На них у девушки глаза словно щелочки, опухшие. Губы тоже неестественно "надуты". Фолловеры посчитали, что, либо Анна Заворотнюк заболела, либо переборщила с фильтрами при обработке своих постов.

Отметим, что недуг матери стал для девушки настоящим ударом. Модель признавалась, что даже впала в депрессию. Поклонники поддерживали звездную семью и советовали дочери Анастасии Заворотнюк больше времени отдыхать и уделять внимание себе.

Наследница актрисы долго жила в США, но ради онкобольной матери вернулась в Россию. К счастью, девушка нашла в себе силы, чтобы восстановить душевное равновесие. Некоторое время назад она вновь уехала за границу.

Поклонники надеются, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. Как известно, семья не рассказывает о ее состоянии. Напомним, артистка пропала с экранов три года назад. Она перестала выходить в свет.

Незадолго до болезни знаменитость стала в третий раз матерью, родив своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву дочь Милу. К сожалению, актриса так и не смогла насладиться материнством. По слухам, у нее был диагностирован рак головного мозга.