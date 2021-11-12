Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Пятница
12 ноября
Лента новостей
19:57
"Переигрывает": заявившую о маньяке актрису сериала "Чикатило" вывели на чистую воду
19:35
"Закон подлости": Панин распух после лизания сахарных гениталий
19:17
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране
19:06
В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу
18:43
"Сватают невесту": Пышка из "Дома-2" сунула всем под нос пятую точку
18:34
Полуголую Собчак вытащили со дна
18:27
Очень страшно: фаворит "Ледникового периода" сообщил об опасном падении Волосожар
18:05
"Для меня это дикая новость": Винокур в шоке от кончины Коклюшкина
18:03
"Твари": Ляпнувшего гадости Мартиросяна крепко приложили
17:56
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
17:34
Альтов убит горем от смерти близкого человека: Срок наш подходит
17:21
"Богатства мне не видать": Собчак высмеяла новую любовницу Тимати
17:20
"Должен быть наказан": новый поворот в гей-скандале с Киркоровым и Манукяном
17:19
"Как ты смеешь, жидовская морда": стало известно об угрозах верующих режиссеру Найшуллеру
16:59
Audi E-tron Sportback – в поисках розетки
16:46
Клара Новикова раздавлена смертью дорогого мужчины
16:35
Коллеги в шоке от смерти Коклюшкина: Не могу прийти в себя
16:28
"Все как я люблю": лысая Судзиловская довела Буйнова до экстаза
16:13
"Были пьяные": известный актер проткнул Боярского и выбил ему зуб
16:06
Подозреваемая во взятках мать Шаляпина сделала признание
16:06
"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
16:05
В Кемерове загорелся частный дом
15:59
Всплыли сенсационные данные о состоянии зараженного Серова: Стабильно плохо
15:55
Эксперт в сфере недвижимости назвал причины роста цен на жилье на окраинах Москвы
15:38
Тонны посылок и деньги от пенсионерок: Михаил Ефремов отметил 58-летие в тюрьме
15:33
Копия брата: Шепелев впервые показал лицо младшего сына
15:22
Схватил у подъезда: на актрису сериала "Чикатило" напал маньяк
15:16
Запуганная Маркл запретила отцу общаться с детьми: Не пыталась измениться
15:09
"Аборт делать поздно": Настрадавшийся из-за рака Газманов пустился в откровения
15:06
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
15:00
"Если повезет": смертельная болезнь Борисовой усугубилась из-за наркотиков
15:00
30 лет брака и большая семья: счастливая жизнь звезды "Сватов" Федора Добронравова
14:54
Тайная съемка сцен "для взрослых": Муцениеце раскрыла свой обман ревнивца Прилучного
14:53
Сердце не выдержало: Коклюшкин умер после решения взбешенного Петросяна судиться
14:28
Порезвившуюся со стриптизером Бледанс закидали камнями за разврат на Кавказе
14:20
"Держал пистолет": Марат Башаров стал жертвой вооруженного нападения
14:17
Готка Даша выросла: что стало со звездой "Папиных дочек" Анастасией Сиваевой после сериала
14:15
"Не интересуюсь": Коклюшкин перед смертью отказался смотреть на своего знаменитого зятя Соловьева
14:06
"Гениально!": Галкин заставил 8-летних детей биться ради денег
14:06
Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет
13:49
ПФР принял решение об автоматической выплате для пенсионеров
13:48
Россиян будут сажать в тюрьму за подделку сертификата о прививке от коронавируса – адвокат
13:41
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:28
Печальный опыт: почему Сотникова отказалась от второго ребенка
13:23
"Они пара": Развод Гагариной и Исхакова признали фальшивкой
13:22
Бывшая наркозависимая Борисова призналась в страшном диагнозе
13:21
Брак с Носиком, жуткая болезнь и пропажа: как сложилась жизнь Марии Стерниковой из "Гостьи из будущего"
13:13
Изувеченная Чехова разрыдалась на публике: Меня избил возлюбленный
13:09
Раздавленный горем Шаляпин побелел после смерти родного человека
12:52
Стало известно о трагедии в семье звезды "Дневников вампира": двойное убийство
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару
"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе

Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе

На днях Алина Кабаева появилась на церемонии вручения престижной спортивной награды в Милане. Публика активно поздравила спортсменку, но затем что-то пошло не так.
прочитано 59588 раз

Гимнастка практически перестала выходить в свет много лет назад. Ее не интересуют красные дорожки, а от всех интервью знаменитость отказывается. Недавно она вышла в эфир в одной из программ на федеральном канале, чтобы дать профессиональный комментарий. При этом подключаться к дискуссии Алина отказалась под предлогом не совсем устойчивого соединения. Продюсеры показали запись.

ПО ТЕМЕ

Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане

"Многие из вас уже догадались": разведенка Кабаева сообщила о скорой свадьбе

 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Теперь же ее увидели вживую впервые за долгое время. Главный приз церемонии достался спортсменке, чего многие даже представить cебе не могли. Алина Кабаева сама рассказала об активной работе команды и призвала всех чемпионов заниматься популяризацией спорта. Однако россиян смутили вовсе не ее речи.

В какой-то момент в Сети появилось множество снимков с мероприятия. Публика не одобрила костюм спортсменки. Одно из изданий выяснило, что платье гимнастки от люксового итальянского бренда обошлось ей примерно в 144 тысячи рублей. Мнения разделились: некоторые посчитали, что это крайне много, другие же назвали его "дешевкой".

Больше всего поклонников поразил тот факт, что черное платье в крапинку якобы вовсе не украшает Алину Кабаеву, а полнит ее и смотрится крайне просто. В Сети прокомментировали ситуацию. "Как безвкусно можно потратить 143 тысячи", "Такое ощущение, что Алина нашла на чердаке особняка бабулин сундук и ностальгирует", Скажите ей, что типаж не Кейт Миддлтон. С таким щечками нельзя такое носить", "Просто траурная бабка в свои годы", "И даром не надо такого", "Доила коров, купалась в навозе – только так и называется", – возмутился народ.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 08:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

комментарии

Ответить:

Татьяна
Пожаловаться Ответить
Завидуйте молча жалкие и ничтожные людишки, ничего не добившиеся в своей жизни, Алина развивает детский спорт, а вы что сделали в своей жизни?)))
Ольга
Пожаловаться Ответить
С кем поведешься.... 😂
Гость894815
Пожаловаться Ответить
Народ ничего не скажет! У народа свои проблемы! И нашему народу не до Кабаевой!
Кнызна Юврич
Пожаловаться Ответить
Самая успешная гимнастка в мире.
Гость891004
Пожаловаться Ответить
уймитесь уже с новостями об этой содержанке, никому это не интересно
или вы заказ бледной моли* исполняете с проглотом?
Гость897446
Пожаловаться Ответить
Шепелявая старуха шапокляк
Шепелявая старуха шапокляк
Это подпись, насколько я понимаю
Шепелявая старуха шапокляк
Пожаловаться Ответить
Шепелявая старуха шапокляк
Гость897428
Пожаловаться Ответить
никогда не нравилась! московская мещаночка, взгляд с возрастом все холоднее.
А что то сильно постарела, в Милане в этом показалось. тяжелая жизнь среди московской элиты... Вообщем ожидали большего.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не интересуюсь": Коклюшкин перед смертью отказался смотреть на своего знаменитого зятя Соловьева

Как жил сатирик

Шоу-бизнес

Тайная съемка сцен "для взрослых": Муцениеце раскрыла свой обман ревнивца Прилучного

Актер не давал ей свободы
Сериалы

Готка Даша выросла: что стало со звездой "Папиных дочек" Анастасией Сиваевой после сериала

Как живет актриса теперь
Шоу-бизнес

"Они пара": Развод Гагариной и Исхакова признали фальшивкой

Вскрылось неожиданное

Гороскоп

11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года

Здоровье

Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране
Россиян будут сажать в тюрьму за подделку сертификата о прививке от коронавируса – адвокат
За сутки в России выявили 40 123 больных ковидом
Российские ученые создали БАД для борьбы с коронавирусом

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
В Новосибирске сотни людей не могут вылететь на отдых в Египет
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+