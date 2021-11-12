Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе

На днях Алина Кабаева появилась на церемонии вручения престижной спортивной награды в Милане. Публика активно поздравила спортсменку, но затем что-то пошло не так.

Гимнастка практически перестала выходить в свет много лет назад. Ее не интересуют красные дорожки, а от всех интервью знаменитость отказывается. Недавно она вышла в эфир в одной из программ на федеральном канале, чтобы дать профессиональный комментарий. При этом подключаться к дискуссии Алина отказалась под предлогом не совсем устойчивого соединения. Продюсеры показали запись.

Теперь же ее увидели вживую впервые за долгое время. Главный приз церемонии достался спортсменке, чего многие даже представить cебе не могли. Алина Кабаева сама рассказала об активной работе команды и призвала всех чемпионов заниматься популяризацией спорта. Однако россиян смутили вовсе не ее речи.

В какой-то момент в Сети появилось множество снимков с мероприятия. Публика не одобрила костюм спортсменки. Одно из изданий выяснило, что платье гимнастки от люксового итальянского бренда обошлось ей примерно в 144 тысячи рублей. Мнения разделились: некоторые посчитали, что это крайне много, другие же назвали его "дешевкой".

Больше всего поклонников поразил тот факт, что черное платье в крапинку якобы вовсе не украшает Алину Кабаеву, а полнит ее и смотрится крайне просто. В Сети прокомментировали ситуацию. "Как безвкусно можно потратить 143 тысячи", "Такое ощущение, что Алина нашла на чердаке особняка бабулин сундук и ностальгирует", Скажите ей, что типаж не Кейт Миддлтон. С таким щечками нельзя такое носить", "Просто траурная бабка в свои годы", "И даром не надо такого", "Доила коров, купалась в навозе – только так и называется", – возмутился народ.

