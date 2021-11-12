"Их заваливали": Вкусившая бедность актриса Иванова срывается на детях

Российская звезда Светлана Иванова призналась в пагубном воздействии на детей.

Артистка театра и кино Светлана Иванова не испытывает нужды в деньгах, работа позволяет ей финансово обеспечивать себя и близких. Однако в прошлом достатка она совсем не имела. Будучи ребенком, она жила скромно и зачастую не могла похвастаться теми вещами, которые были у ее ровесников.

В детстве Светлана Иванова вкусила бедность — ей было недоступно то, чего она так хотела. Мать редко могла обрадовать ее какой-то игрушкой или одеждой, которая была популярна среди детей. Из-за этого у будущей звезды сформировалась эмоциональная травма, которую теперь она переносит на собственное потомство.

Сейчас 36-летняя актриса воспитывает двух дочерей от режиссера Джаника Файзиева и ни в чем им не отказывает. Но меры кинодива не знает, балует наследниц до последнего. Светлана Иванова срывается на детях — пытается дать им как можно больше разнообразных развлекательных вещей, в которых нет потребности. Многочисленные подарки поступают девочкам в избытке.

Знаменитость осознает, что доходит до нежелательной крайности в воспитании дочерей, и это можно обсудить на сеансе с психотерапевтом. "Распутывать нечего, все очевидно. Наверное, они своим детям вообще ничего покупать не будут, потому что их заваливали игрушками", — откровенно заявила Светлана Иванова.