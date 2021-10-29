Заворотнюк отправили лечиться кукушкой: Миллионы препаратов

Анна Заворотнюк обнародовала диагноз. Врачи назначили ей специальное лечение.

Не так давно дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о том, что страдает депрессией. Наследница знаменитости отметила, что после всех непростых событий в жизни практически отказалась от своего окружения и замкнулась в себе. При этом сейчас она смогла выйти из тяжелого состояния и активно развивает свой личный блог. Количество подписчиков на странице Анны растет каждый день.

Анна Заворотнюк рассказывает поклонникам о своих хобби и повседневной рутине, дает советы по стилю, обсуждает вопросы культуры и искусства. Нередко она освещает и трудности, с которыми сталкивается. Сегодня блогер поинтересовалась, как подписчики планируют провести непростой период локдауна.

Она сообщила, что в ее жизни все случилось крайне неожиданно. После перенесенной коронавирусной инфекции у нее до сих пор имеются некоторые трудности с восприятием вкусов и запахов. Именно поэтом Анна посетила врача. Он поставил ей диагноз: "острый гайморит".

Наследница Анастасии Заворотнюк пришла в ужас. Однако на этом все не завершилось. Ей назначили множество препаратов и процедур, а также отправили лечиться кукушкой. Сперва Анна решила, что это шутка, но во время лечебного сеанса и правда приходится издавать похожий звук. Публика посмеялась вместе с Заворотнюк и пожелала ей скорейшего выздоровления.

