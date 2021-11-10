"Данность, в которой я живу": дочь Бодрова заговорила о бремени известной фамилии

Дочь покойного Сергея Бодрова-младшего пошла по стопам своего знаменитого отца. Совсем недавно молодая женщина успешно дебютировала на большом экране. Ольга Бодрова снялась в фильме "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики и сразу получила приз Кинотавра за лучшую женскую роль.
При этом к дочери Бодрова уже давно приковано повышенное внимание публики, ведь она – носительница известной фамилии. Недавно наследница покойного актера дала интервью журналу Vogue, в котором заговорила о бремени, известном детям многих знаменитостей.
Молодая актриса объяснила, что она не стремится к публичности, но к такому положению вещей уже привыкла и не считает свои корни каким-то бременем или "тяжестью".
"Это данность, в которой я живу," – объяснила дочь Бодрова свое отношение к ажиотажу вокруг своей персоны.
В идеале начинающей актрисе очень хотелось бы, чтобы внимание аудитории привлекала не ее личная жизнь, а достижения в работе – роли в театре и в кино. Ольгу пугает интерес публики к партнерам, детям, имуществу известных людей, но она понимает, что это давно уже стало частью актерской профессии. При этом Бодрова подчеркивает, что сама профессия этого вовсе не требует. Что касается красных дорожек и премьер, на которых можно покрасоваться перед зрителем, то для женщины это не самоцель, а лишь логическое завершение съемочного процесса.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ольга Бодрова поучаствовала в откровенных съемках.
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