Взрослая дочь Бодрова поучаствовала в откровенных съемках: Это профессия

Наследница покойного актера приковывает к себе повышенное внимание публики – знаменитая фамилия дает себя знать. К тому же, девушка пошла по стопам отца и выбрала актерскую профессию, которая предполагает публичность. Недавно Ольга получила свою первую большую роль в кино – дочь Сергея Бодрова снялась в картине "Море волнуется раз", которая в этом году была представлена на сочинском "Кинотавре".
Начинающей актрисе практически сразу пришлось столкнуться с различными сложностями актерской профессии. Например, в фильме были эротические сцены, в которых девушке пришлось непросто с психологической точки зрения, однако Ольга прекрасно справилась.
В интервью 5-tv.ru Бодрова рассказала, что заранее знала о таких откровенных съемках, так как читала сценарий. Как профессиональная актриса Ольга попыталась побороть стеснение пред камерой.
"Это моя профессия, как-то нужно подходить к этому спокойно, осознанно," – объяснила наследница Бодрова-младшего.
Стоит отметить, что на премьере фильма восходящая кинозвезда появилась в строгом и элегантном наряде, демонстрируя всем свою природную скромность.
Напомним, что Сергей-Бодров-младший ушел из жизни в 2002 году в возрасте 30 лет. Актер оставил после себя двоих детей, судьба которых сложилась по-разному.
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