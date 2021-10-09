Охлобыстина поздравляют с пополнением

Иван Охлобыстин выложил в свой блог интригующее фото.

Актер регулярно публикует кадры из своей жизни в своем "Инстаграме", нередко на снимках запечатлена его жена Оксана. На этот раз Охлобыстин снова опубликовал фото супруги с загадочной подписью: "Моя прекрасная бабка". Естественно, подписчики расценили это, как намек.

Ивана начали поздравлять с пополнением в семье. "Как бабка? Когда? Колитесь! Заинтриговали!", "Внук или внучка?", "Уже? Или рано еще деда с бабой поздравлять?", "У вас в семье пополнение?! Вот здорово", - порадовались за семью подписчики.

Предположения поклонников вполне оправданы: недавно Иван выдал замуж дочь Евдокию, а весной этого года замуж вышла еще одна его дочь – Анфиса. Иван никак не ответил на предположения неравнодушных. Возможно, скоро радостной новостью поделится одна из дочерей или же поклонники поторопились с выводами.

Напомним, Иван Охлобыстин счастлив в браке с женой Оксаной, у них шестеро детей. Актер много времени проводит с семьей и охотно делится досугом в социальных сетях.

Недавно артист оказался случайно втянут в скандал с Барбарой Брыльской. Охлобыстин хотел высказаться относительно журналистки Божены Рынски, которая нелицеприятно высказалась о россиянах в Сирии. В итоге схожесть сложных для произношения имен сыграла с Иваном злую шутку.