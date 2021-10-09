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Шоу-бизнес
Изувеченная жена Запашного попала в больницу

Изувеченная жена Запашного попала в больницу

Супруга Аскольда Запашного Элен госпитализирована с травмой головы.
прочитано 573 раза

Изувеченная Элен Запашная-Райхлин была доставлена в московскую больницу имени Пирогова. Женщина по собственной неосторожности рассекла голову. Оказать помощь в домашних условиях не удалось, поэтому Элен пришлось забрать в больницу. Врачи накладывают на рану швы, проводят необходимые лечебные манипуляции.

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Прогулы и жестокое обращение с животными: Запашные влипли в серьезный скандал

Жизни жены дрессировщика ничего не угрожает. Травма оказалась не очень серьезной. После процедур и обследования женщину отпустят для самостоятельной реабилитации. Инцидент изрядно напугал близких Элен.

Ранее братья Запашные оказались в центре семейного скандала. Семья знаменитых дрессировщиков довольно большая, то и дело появляются недовольные родственники Эдгара и Аскольда. Недавно Марица Запашная и ее сын Дан, которые состоят со знаменитыми братьями в родстве, обвинили их в нечестности.

Мать и сын работают в Омском цирке, однако недавно их попросили покинуть учреждение. Марица и Дан уверены, что это все происки Эдгара и Аскольда, которые мечтают забрать всю славу на арене себе и за счет своего авторитета выживают конкурентов. Истиной же причиной увольнения назвали систематические нарушения правил и жестокое обращение с животными.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
9 октября 2021, 12:40 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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