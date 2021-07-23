"Захлебнутся собственной кровью!": скандал с Запашными набирает обороты

В семье Запашных разгорелся скандал. Родственница звезд намерена побороться с ними за имя в профессии.

58-летняя дрессировщица Марица Запашная и ее сын Дан являются родственниками братьев Запашных. Однако они никогда тепло не общались с семьей, а теперь и вовсе развязали настоящую войну.

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Мать и сына выгоняют из Омского цирка, в чем Марица обвиняет Аскольда и Эдгарда Запашных. Она уверена, что ее и Дана хотят попросту выжить из профессии и лишить какого-либо заработка.

Также Марица уверена, что Запашные ей просто завидуют и мечтают, чтобы в цирке только они одни были звездами. Так или иначе, дана Росгосцирк уже уволил, а контракт с его матерью вот вот будет расторгнут. Пока она на больничном.

Причиной увольнения называются систематические прогулы и нарушение дисциплины. Как выяснилось, Запашная и ее сын устраивали на работу "мертвых душ" и присваивали их зарплату.

Что уж говорить о цирковой программой, которую уже давно никто не обновлял. Последней каплей стало жестокое обращение с животными, в котором уличили Марицу.

В Росгосцирке заявили, что подобные инциденты сняли на камеры внутреннего видеонаблюдения. На них дрессировщица избивает верблюдов трубой.

Марица Запашная уверяет, что скандал раздули Аскольд и Эдгард Запашные, которые вхожи в кабинет директора Омского цирка.

"Просто так я не уйду! Я подниму всю прессу, всех подписчиков, они захлебнутся собственной кровью!" – негодовала Марица.

Дрессировщица заявила, что работает в профессии больше 15 лет и проходила подобную травлю не один раз, поэтому справится и на этот.