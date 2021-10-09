"Не возьмут даже уборщицей": Сдавшая в Коммунарке Гузеева попала в жуткое положение

Звездной брюнетке сулят ужасное будущее. На фоне тяжелой болезни Лариса Гузеева получила провокационный совет.

Сраженная коронавирусом Лариса Гузеева умирать явно не собирается. Эта стойкая и волевая женщина точно знает, чего хочет от жизни, и ответственно несет свои обязанности. Много лет телеведущая не только соединяет одинокие сердца на шоу "Давай поженимся", а еще и трепетно опекает свою дочь Ольгу Бухарову.

Блогер Лена Миро призвала тяжелобольную знаменитость скорее выписываться из Коммунарки и бежать зарабатывать деньги. Звезда Живого Журнала полагает, что Ольга Бухарова быстро промотает материнские деньги, ведь сама ни на что не годна. Наследница Ларисы Гузеевой, по ее словам, пухлая, избалованная и некрасивая. "Она, как только вы сгинете в небытие, чувствую, пропадет", — обратилась женщина к телеведущей.

По словам Лены Миро, Лариса Гузеева зря критикует приезжих в столицу девушек, так как у них есть масса перспектив, а Ольга Бухарова до такого уровня еще не доросла. "Вашу Лелю они не возьмут даже уборщицей", — выразилась блогерша.

Звезда Живого Журнала посоветовала телеведущей готовиться к худшему — работать до конца дней, чтобы в глубокой старости содержать невоспитанное чадо. Лариса Гузеева, по ее мнению, обречена вкалывать, чтобы дочь имела средства к существованию. "Так вам и надо", — подытожила Лена Миро.