Тяжелобольной Ларисе Гузеевой дали две недели

Пульмонолог Вячеслав Овечкин дал прогноз госпитализированной российской телеведущей Ларисе Гузеевой.

Рост площади поражения легочной ткани – тревожный симптом. Однако он часто встречается у больных коронавирусом, и это характерная черта нового недуга. Вероятно, сейчас у Гузеевой как раз пик болезни, а это нелегкий этап. Вполне возможно, что после этого ситуация улучшится. Такой прогноз дал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Специалист назвал такое течение недуга естественным и распространенным. Но у всех больных процесс протекает все же по-разному.

Пульмонолог объяснил и отсутствие поражения легких у Ларисы Гузеевой на момент госпитализации тем, что звезду госпитализировали на раннем этапе болезни. То, что поражение началось через полторы недели, не является критическим.

Как правило, такая ситуация может растянуться на две недели. Медик дал именно этот отрезок времени на восстановление Ларисы Гузеевой.

Напомним, Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусом 27 сентября. Ведущая шоу "Давай поженимся" была госпитализирована сразу после отдыха в детокс-клинике в Крыму. На 1 октября у нее было поражено только семь процентов легких, однако потом стало известно о 65 процентах.

Недавно в СМИ появилась информаци о том, что Ларисе Гузеевой стало хуже. Ей начали давать препараты, которые дают тяжелым больным.