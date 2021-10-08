Раскрыты новые подробности состояния тяжелобольной Гузеевой

Инсайдер из Коммунарки, где в больнице находится телеведущая, опроверг пугающие данные. По его словам, состояние заболевшей коронавирусом актрисы остается стабильным, и она находится под пристальным вниманием и контролем медиков.
Также известно, что Ларису Гузееву лечит один из лучших неврологов столицы, передает РИА ФАН. Примечательно, что сама артистка резко против того, чтобы детали о ее самочувствии передавалась кому-то, кроме ее семьи.
Родственники звезды не дают комментариев на тему ее самочувствия. Из-за этого в Сети нередко появляются различные домыслы и противоречивая информация. По имеющимся данным, знаменитости дают лекарство для остановки развития поражения легких.
Напомним, ведущую шоу "Давай поженимся!" Первого канала отправили в больницу в конце сентября. Ее госпитализировали сразу после отдыха в детокс-клинике на юге России.
Сначала артистка активно делилась с поклонниками происходящим и выкладывала видео с процедур в своем микроблоге. Теперь Лариса Гузеева полностью сосредоточена на своем выздоровлении и не делится с подписчиками никакой информацией о своем состоянии.
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