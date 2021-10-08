"Внутри все натерто": вставшая к шесту Бузова не может к себе прикоснуться

Ведущая рассказала, что начала осваивать новый навык ради своего нового шоу. Она призналась, что, видя, как танцуют другие, думала, что это очень просто. Но на самом деле это оказалось тяжелым физическим трудом.
Ольга Бузова отметила, что в настоящее время перерыв в тренировках у нее составляет два дня. Певица объяснила, что после занятий у шеста у нее все ноги в синяках, она даже не может прикоснуться к себе из-за боли.
Звезда добавила, что у нее "внутри все натерто", поэтому трудно носить джинсы. По словам артистки, многие интересуются, готова ли она в перспективе танцевать стриптиз для своего будущего мужчины. Некоторым кажется, что на пилоне она репетирует, готовясь поразить своего нового избранника.
На такие вопросы Ольга Бузова терпеливо отвечает, что занятия на пилоне – это не стриптиз, а необходимая женщинам пластика. Теледива заверила, что занятия на шесте очень помогают, придавая представительнице прекрасного пола сексуальности и женственности.
Напомним, Ольга Бузова рассталась со своим последним возлюбленным, блогером и музыкантом Давидом Манукяном, со скандалом. Знаменитость обвинила парня в изменах и рукоприкладстве. На плохой ноте она разошлась и с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Как писали "Дни.ру", ранее звезда высказалась о прощении бывшего мужчины.
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