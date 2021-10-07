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Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочь затмила умершую Началову

Повзрослевшая дочь затмила умершую Началову

Юная Вера Алдонина шокировала обновленной внешностью. Она стала сильнее похожа на Юлию Началову.
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Редкая красотка и замечательная певица Юлия Началова ушла из жизни рано, всего в 38 лет. Артистка сгорела от сепсиса в считанные дни, заставив всю страну скорбеть. Звезда не успела слишком много, в том числе вырастить маленькую дочь Веру Алдонину. После кончины матери в 2019 году девочка приняла заботу отца и примирилась с утратой родного человека.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

С течением времени наследница поп-дивы повзрослела и стала все больше напоминать покойную мать. С детства Вера Алдонина занималась музыкой, вокалом, выступала на сцене. Однако материнские гены проявились не только в характере ее деятельности. Во внешности девочки прослеживаются знакомые черты Юлии Началовой.

Недавно Вера Алдонина создала личный инстаграм-аккаунт, в котором начала делиться своими фотографиями. Пользователи Сети были невероятно удивлены, увидев на снимках не маленького ребенка, а обворожительную девушку с притягательным взглядом. Судя по комментариям к фото, она затмила Юлию Началову, получив массу теплых слов и комплиментов.

"Вера, всего тебе наилучшего, ты копия мамы", "Вылитая Юленька", "Сразу видно, какие невинные чистые мечты в этих чистых глазах. Верочка, сама нежность", "Верочка, какая же ты красивая, так повзрослела", — написали россияне. Пользователи Сети уверены, что Юлия Началова оставила после себя достойную наследницу, которая еще покорит немало сердец.

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Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 19:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как страшная болезнь убивала Началову

комментарии

Ответить:

Гость864273
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Оставили бы ребенка в покое! Хватит уже трагедий, не нужно повторять ей судьбу матери. Сначала из Юли делали чудо-ребенка, звезду, потом она стала никому не интересна, и лишь после ее смерти вдруг вспомнили, что она была очень талантлива. Теперь не дают покоя ее дочери! Пусть девочка живет своей жизнью, и если захочет на сцену, это будет ее выбор, Но пока не нужно ее восхвалять и сулить ей большое будущее, она ведь может поверить и возможна еще одна разбитая жизнь!
Гость867882
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Какая копия? Чем затмила то? Обычный подросток- что вы несёте все????? Вы не видите? Просто девушка- не очень красивая и не очень страшная- почему не сказать как есть- надо врать?
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