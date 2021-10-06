Володина рассказала о провокациях после скандала с Гузеевой на "Давай поженимся"

Лариса Гузеева вспомнила неприятную ситуацию на съемках с Ириной Чесноковой. Василиса Володина высказала свое мнение по этому поводу.

Недавно Лариса Гузеева дала интервью, где рассказала о непрофессионализме Ирины Чесноковой на съемочной площадке. Оказалось, однажды телеведущая чуть не сорвала эфир, потому что опаздывала на собственное шоу. Актрисе это очень не понравилось и она обвинила свою коллегу в том, что та поступает неправильно.

"Мы же должны сделать шоу! Мы должны сделать программу, которая интересна будет зрителям. И это не вопрос личного расстройства или личного настроения. Это вопрос позиции высказываемого, эта позиция позволяет ярче раскрыть героя", – объяснила Василиса Володина, бывшая ведущая "Давай поженимся".

Астролог не исключает, что эта ссора между женщинами была создана искусственно, чтобы поднять рейтинг программы и показать героя с другой стороны.

"Могут быть какие-то провокационные фразы со стороны ведущих, но это провокация никогда с унижением не граничит. Эта провокация для того, чтобы человек себя ярче раскрыл", – высказалась Володина.

Также блондинка, которая уже полтора года не снимается в шоу, вспомнила, какие еще нелепые ситуации происходили в студии. К ним в гости приходили абсолютно разные люди, с каждым из которых нужно было найти общий язык.

"Герои, бывает, ведут себя неадекватно и агрессивно. Приходят и начинают нападать и защищаться. Как в жизни. Кто-то может обижаться, кто-то может после программы испытывать негодование, что ей не подогнали шикарных женихов из списка Forbes", – посмеялась ведущая.