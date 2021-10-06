"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей

Лариса Гузеева лежит с коронавирусом в больницу. В это время в Сети вспомнили один из выпусков шоу "Давай поженимся!" Первого канала, в котором звезда распекла ведущую программ "Однажды в России" и "Бар в большом городе" Ирину Чеснокову.



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