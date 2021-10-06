"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей

У теледивы пересеклись съемки, и она заявила, что через семь минут ей нужно будет уйти с передачи. Ирина Чеснокова подчеркнула, что предупреждала об этом сотрудников шоу.
Услышав это, Лариса Гузеева пришла в бешенство и разнесла беспечную коллегу. Ведущая "Давай поженимся!" возмутилась, что теперь передача может не выйти в эфир. Звезда заявила, что она не петрушка и не готова жертвовать зарплатой.
Обращаясь к Ирине Чесноковой, Лариса Гузеева напомнила, что та является телевизионным человеком и должна осознавать, что так не делается. Теледива объяснила, что если у ведущей были запланированы две съемки одновременно, не стоило приходить на "Давай поженимся!".
"Это настолько не хорошо, что даже названия этому проступку нет", – дала словесную оплеуху коллеге ведущая.
Ирина Чеснокова попыталась оправдаться, сваливая вину на редакторов и напомнила, что заранее объяснила ситуацию. Но разгневанная Лариса Гузеева не стала ее слушать. Звезда заявила, что никогда не позволяла себе подобного поведения, в отличие от молодой коллеги
Как писали "Дни.ру", на фоне активно развивающейся болезни Ларисе Гузеевой стало хуже. У ведущей обнаружили повреждение почек, а врачи назвали ее ситуацию отрицательной динамикой.
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