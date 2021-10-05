Показавшей непристойности в школе Бузовой всыпали по первое число

Поющая телеведущая с детства носит пикантные наряды. Сверкающая обнаженным телом Ольга Бузова нарвалась на гнев педагога.

В День учителя поп-дива Ольга Бузова, как и многие звезды, вспомнила про школьные годы и своих учителей. Знаменитость рассказала, что постоянно приходила в учебное заведение с голым животом. Для прилежной ученицы сверкать пупком считалось неприемлемым и даже позорным. Однако Ольгу Бузову это волновало мало, ведь она специально носила короткие майки, чтобы подражать своему кумиру Бритни Спирс.

В своем инстаграм-аккаунте певица сообщила, что директор школы точила на нее зуб и жестко отчитывала за непристойное одеяние. Родители будущей звезды часто вызывали на ковер, чтобы они повлияли на внешний облик дочери.

"Всегда прикрывала и защищала классная руководительница Галина Николаевна, такая прекрасная женщина! Всегда с трепетом о ней вспоминаю", — поделилась воспоминаниями Ольга Бузова. По словам звезды, наставница принудительно загоняла ее в класс, чтобы строгая начальница ничего не заподозрила.

Три года назад та самая учительница давала интервью об артистке "Комсомольской правде". Женщина призналась, что прятала Ольгу Бузову от директора лишь потому, что руководитель школы отправляла ее переодеваться домой. Учебная программа была сложной, и педагогу не хотелось, чтобы у ее подопечной были проблемы с образованием. Воспитательные беседы на тему нарядов ненадолго улучшали внешний вид Ольги Бузовой — она быстро возвращалась к мини-юбкам и топикам.