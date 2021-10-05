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Шоу-бизнес
Показавшей непристойности в школе Бузовой всыпали по первое число

Показавшей непристойности в школе Бузовой всыпали по первое число

Поющая телеведущая с детства носит пикантные наряды. Сверкающая обнаженным телом Ольга Бузова нарвалась на гнев педагога.
прочитано 447 раз

В День учителя поп-дива Ольга Бузова, как и многие звезды, вспомнила про школьные годы и своих учителей. Знаменитость рассказала, что постоянно приходила в учебное заведение с голым животом. Для прилежной ученицы сверкать пупком считалось неприемлемым и даже позорным. Однако Ольгу Бузову это волновало мало, ведь она специально носила короткие майки, чтобы подражать своему кумиру Бритни Спирс.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В своем инстаграм-аккаунте певица сообщила, что директор школы точила на нее зуб и жестко отчитывала за непристойное одеяние. Родители будущей звезды часто вызывали на ковер, чтобы они повлияли на внешний облик дочери.

"Всегда прикрывала и защищала классная руководительница Галина Николаевна, такая прекрасная женщина! Всегда с трепетом о ней вспоминаю", — поделилась воспоминаниями Ольга Бузова. По словам звезды, наставница принудительно загоняла ее в класс, чтобы строгая начальница ничего не заподозрила.

Три года назад та самая учительница давала интервью об артистке "Комсомольской правде". Женщина призналась, что прятала Ольгу Бузову от директора лишь потому, что руководитель школы отправляла ее переодеваться домой. Учебная программа была сложной, и педагогу не хотелось, чтобы у ее подопечной были проблемы с образованием. Воспитательные беседы на тему нарядов ненадолго улучшали внешний вид Ольги Бузовой — она быстро возвращалась к мини-юбкам и топикам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 22:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

.
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..рассказала, что постоянно приходила в учебное заведение с голым животом. Для прилежной ученицы сверкать пупком считалось неприемлемым и даже позорным. Однако Ольгу Бузову это волновало мало, ведь она...**

=никогда не была прилежной ученицей,и после школы её лыжи были направлены по лыжне прямо в дом2.
Гость863114
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Какая важная для нас информация, а то мы не знали, что у Бузовой не все дома
Гость867882
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А что-то изменилось?????? У деревА мозги не вырастут……
1

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