"Сами можете себя изменить": Ревва откровенно о пластических операциях

Звездный мужчина объяснил, как выглядеть молодо и привлекательно без пластической хирургии. Александр Ревва обратился к россиянам.

Популярный артист Александр Ревва не всегда казался красавцем в расцвете сил. В детстве он был скованным и страшненьким, а в молодости — совершенно посредственным парнем. Когда артист сделал головокружительную карьеру и начал купаться в лучах славы, его внешность преобразилась, как по волшебству. Многие были уверены, что Александр Ревва не раз ложился под нож хирурга, чтобы скорректировать черты лица и подтянуть кожу. Однако певец развеял эти слухи.

47-летний мужчина уверяет, что ни разу в жизни не подвергался пластическим операциям. Его максимум — это ночные кремы, которые любезно предлагает жена. По словам звезды, процедуры омоложения дают лишь временный эффект, поэтому не имеют особого смысла.

Александр Ревва убежден, что внутренний настрой — это основа привлекательной внешности. "Все в голове. Вы сами можете себя изменить", — объявил артист на ютуб-шоу "Вопрос ребром". Как считает мужчина, нужно избавиться от негативных эмоций и побороть свои страхи, тогда не понадобятся ни чудодейственные уколы, ни подтяжки.

Позицию певца поддержал сидящий рядом Баста. Рэпер продолжил мысль Александра Реввы о том, что энергетическое состояние важнее физического. Артист заявил, что многие девушки с привлекательной внешностью оказываются одиноки лишь потому, что опустошены и не излучают мощные флюиды.