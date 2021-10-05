"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы

Сейчас Александр Ревва считается секс-символом российской сцены. Мускулистый бородатый мачо с псевдонимом Артур Пирожков стал одним из самых обожаемых кумиров современности. Однако в первые годы жизни он не мог похвастаться ни привлекательной внешностью, ни животной харизмой. Александр Ревва был стеснительным мальчиком, который напоминал гадкого утенка.
"Я смотрю на свои фотографии детские, мне страшно на них смотреть. Это ужасно", — признался звездный мужчина на ютуб-шоу "Вопрос ребром". Певец заявил, что ему пришлось придумать образ рокового красавца Артура Пирожкова и вжиться в него, чтобы поверить в себя.
По словам артиста, изменения вошли в его жизнь, когда он начал жить отдельно от семьи. Александр Ревва плюнул в мать и отца, заявив, что из-за них он чувствовал себя ущербным. "У меня были комплексы. Спасибо родителям. Они сделали все возможное, чтобы я боялся всех и все", — выразился певец.
Знаменитый вокалист дал совет тем, у кого есть похожая детская травма. Все просто: надо вставать по утрам перед зеркалом в ванной и говорить вслух, какой ты красивый, замечательный и сексуальный человек. Александр Ревва уверен, что это работает. Именно так он сумел полюбить себя и добиться успеха.
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