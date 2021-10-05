"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы

Знаменитый артист рассекретил личные переживания. Александр Ревва взъелся на мать и отца.

Сейчас Александр Ревва считается секс-символом российской сцены. Мускулистый бородатый мачо с псевдонимом Артур Пирожков стал одним из самых обожаемых кумиров современности. Однако в первые годы жизни он не мог похвастаться ни привлекательной внешностью, ни животной харизмой. Александр Ревва был стеснительным мальчиком, который напоминал гадкого утенка.

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"Я смотрю на свои фотографии детские, мне страшно на них смотреть. Это ужасно", — признался звездный мужчина на ютуб-шоу "Вопрос ребром". Певец заявил, что ему пришлось придумать образ рокового красавца Артура Пирожкова и вжиться в него, чтобы поверить в себя.

По словам артиста, изменения вошли в его жизнь, когда он начал жить отдельно от семьи. Александр Ревва плюнул в мать и отца, заявив, что из-за них он чувствовал себя ущербным. "У меня были комплексы. Спасибо родителям. Они сделали все возможное, чтобы я боялся всех и все", — выразился певец.



Знаменитый вокалист дал совет тем, у кого есть похожая детская травма. Все просто: надо вставать по утрам перед зеркалом в ванной и говорить вслух, какой ты красивый, замечательный и сексуальный человек. Александр Ревва уверен, что это работает. Именно так он сумел полюбить себя и добиться успеха.