Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Вторник
5 октября
Лента новостей
18:14
Евгений Стычкин о жестокости к своим детям: Они ничего не скажут
18:14
"Сами можете себя изменить": Ревва откровенно о пластических операциях
18:14
Милохину дали оплеуху после жесткого падения с Медведевой: Не надо быть клоуном
17:52
"Неприятные вещи": в организме Пересильд и Шипенко в открытом космосе произошли изменения
17:34
Отказала система: С Пересильд случилось ЧП в космосе
17:27
"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы
17:12
Исхудал, завел молодую любовницу и сбежал от жены: как изменилась жизнь юмориста Гальцева
17:12
В Шереметьево пытались ввести контрабандой четверть миллиона евро
16:50
"Какая дрянь": размазанный Стычкин затаил обиду на блогера BadComedian
16:37
"Остановите это мракобесие!": Убитый горем Шаляпин ввязался в разборки
16:11
В центре Тюмени на голову прохожему рухнули стройматериалы
16:10
Два развода и диабет: как живет Леонид Якубович
15:57
Связавшегося с королевой красоты разведенного актера ждало разочарование
15:55
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
15:39
"Это низко": Пригревший любовницу сын Табакова откупился от ребенка
15:35
"Ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у него нет": Кравец о мифической жене Шаляпина
15:20
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
15:16
Всплыли детали ухода Билана от Рудковской: Как уборщица и садовник
15:15
Коммуналка, перелом и ужасная болезнь: как на самом деле живут Чурикова и Панфилов
15:00
"Жалкая пародия": группе "Тату" устроили разнос после новостей о воссоединении
14:58
Все как в книгах: в Сети оценили первый трейлер приквела "Игры престолов"
14:52
"Не может быть!": Ублаженный раздетыми парнями Цискаридзе задумался о детях
14:50
Покойную жену Шаляпина разобрали по частям
14:38
Раскрыта правда о гонорарах в Comedy Club после слухов о миллионах
14:19
Известный актер о любви к Арнтгольц: Я говорил Татьяне о своих чувствах
14:16
Униженная Бородина разревелась на глазах публики
14:11
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!
14:01
Названы три самые крупные в России зарубежные компании
13:53
Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
13:40
Стали известны подробности самочувствия госпитализированного Гаркалина
13:38
Дадут Героя России или сделают депутатом: бороздящую космос Пересильд ждут большие перемены
13:35
Старейший мужчина планеты поделился секретом долголетия
13:18
Российская пенсионерка пообещала взорвать дом из-за отсутствия отопления
13:15
"Это не проблема": Заморозившая яйцеклетку Буланова готовится к родам
12:56
"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
12:51
Что известно о звезде "Игры в кальмара": Семья, любовь и головокружительный успех
12:39
Эрнст попал в скандал: самые шокирующие фигуранты "Досье Пандоры"
12:35
"Подумали, что электрик": Собчак выдвинула сенсационную версию о сбое в Facebook
12:17
Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись
11:59
Названы регионы России с самой успешной экономикой
11:56
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
11:50
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:25
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
11:13
"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня
11:12
Гаркалин экстренно госпитализирован в столице: Состояние тяжелое
11:04
"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос
10:26
"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль
09:56
Появились ужасающие детали состояния тяжелобольного Губина: Изуродовать мог рак
09:45
"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева
09:27
"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы

"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы

Знаменитый артист рассекретил личные переживания. Александр Ревва взъелся на мать и отца.
прочитано 381 раз

Сейчас Александр Ревва считается секс-символом российской сцены. Мускулистый бородатый мачо с псевдонимом Артур Пирожков стал одним из самых обожаемых кумиров современности. Однако в первые годы жизни он не мог похвастаться ни привлекательной внешностью, ни животной харизмой. Александр Ревва был стеснительным мальчиком, который напоминал гадкого утенка.

ПО ТЕМЕ

Издевались и хотели отправить в монастырь: Ревва столкнулся с травлей

"Я смотрю на свои фотографии детские, мне страшно на них смотреть. Это ужасно", — признался звездный мужчина на ютуб-шоу "Вопрос ребром". Певец заявил, что ему пришлось придумать образ рокового красавца Артура Пирожкова и вжиться в него, чтобы поверить в себя.

По словам артиста, изменения вошли в его жизнь, когда он начал жить отдельно от семьи. Александр Ревва плюнул в мать и отца, заявив, что из-за них он чувствовал себя ущербным. "У меня были комплексы. Спасибо родителям. Они сделали все возможное, чтобы я боялся всех и все", — выразился певец.

Знаменитый вокалист дал совет тем, у кого есть похожая детская травма. Все просто: надо вставать по утрам перед зеркалом в ванной и говорить вслух, какой ты красивый, замечательный и сексуальный человек. Александр Ревва уверен, что это работает. Именно так он сумел полюбить себя и добиться успеха.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 17:27 Источник: Youtube/Gazgolder ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Александра Реввы

комментарии

Ответить:

Гость864904
Пожаловаться Ответить
Можно было просто написать- Это ужасно :Ревва.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!

Разгорелся скандал
Шоу-бизнес

"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам

Так ли страшная певица в гневе
Шоу-бизнес

"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева

Гимнастка давно не дает интервью и не выходит в свет
Шоу-бизнес

"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой

Обнародована история с флиртом на работе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

В Шереметьево пытались ввести контрабандой четверть миллиона евро
В центре Тюмени на голову прохожему рухнули стройматериалы
Названы регионы России с самой успешной экономикой
У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+