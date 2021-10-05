"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня

Ольга Бузова пооткровенничала о личном в своем новом шоу, которое скоро выйдет на телеканале ТНТ – "Бузова на кухне".



После съемок программы звезду спросили, смогла ли бы она возвратиться к бывшему возлюбленному. Певица ответила, что не категорична. Она добавила, что у нее еще не было подобного опыта.

"Все возможно", – заявила телеведущая. Ольга Бузова объяснила, что все зависит от того, как именно разошлась пара. Так, по словам знаменитости, если мужчина подло поступил с возлюбленной, то прощать или нет – зависит от женщины.

Ольга Бузова отметила, что есть много случаев, когда пара расходилась, а потом воссоединялась вновь через какое-то время. Она привела в пример актера Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Звезды выразила надежду, что звезд не водят публику за нос и действительно снова счастливы вместе. Однако, как отметила певица, за красивой картинкой скрывается много такого, что скрыто от посторонних глаз.

Напомним, Ольга Бузова рассталась со своим последним парнем, музыкантом Давидом Манукяном, со скандалом. Артистка обвинила возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. На плохой ноте она разошлась и с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Единственный из экс-возлюбленных, с кем знаменитости удалось сохранить теплые отношения — Тимофей Майоров. К слову, ранее певица спровоцировала слухи о воссоединении с ним, разместив в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок.