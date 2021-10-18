Предчувствовала болезнь: появились подробности после новости об уходе Заворотнюк

Дочь прославленной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна часто рассказывает поклонникам о средствах ухода, делится философскими мыслями и рекламирует модную одежду. Девушка активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками, но о своей онкобольной матери по-прежнему ничего не сообщает.
Недавно Анна Заворотнюк отправилась отдыхать вместе с подругами в Стамбул, откуда привезла много красивых фотографий. Как выяснилось, в путешествии девушка не отказывала себе в сладком, что , впрочем, никак не сказалось на ее фигуре.
На свежем снимке Анна Заворотнюк предстала в лаконичном нежном платье от Тatabronc с фонариками на плечах, с прозрачным зонтом и в черных массивных ботинках. Поклонники признали, что такой образ очень идет дочери актрисы.
В публикации Анна Заворотнюк рассказала, что простудилась. При этом она рассказала, что предчувствовала болезнь. Анна Заворотнюк сама оказалась виновата, что не поберегла здоровье.
"А вот тот самый момент, когда я простужаюсь. У вас бывает такое, что вы прям чувствуете, ну вот оно, после этого я точно заболею? Мораль такова: одеваться надо теплее", – написала дочь Анастасии Заворотнюк.
Ранее Анна Заворотнюк впервые прервала молчание относительно состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Подписчики спросили девушку о здоровье матери и она не проигнорировала вопрос. "Все стабильно", – лаконично написала Анна, обнадежив фанатов артистки.
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