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Шоу-бизнес
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло

Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло

Дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа не дает покоя общественности уже несколько месяцев. Михаил Горевой решил высказать свое мнение на этот счет.
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По словам артиста, появление поющей ведущей на сцене именитого театра – оскорбление и "диверсия против русской культуры". Он буквально напал на Бузову, сказав, что ей не место в театре. По мнению Горевого, виноват во всем худрук МХАТа Эдуард Боряков. "Ты кто такой, Боряков, чтобы вот такое делать", – негодует Михаил Витальевич. Он считает, что выступление на сцене МХАТа людей, не имеющих ничего общего с актерским образованием, может в одну минуту полностью разрушить репутацию.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Михаил Горевой уверен, что Ольгу Бузову позвали в театр специально, чтобы поднять рейтинги и привлечь капитал. Однако это является крайней степенью цинизма, так как в театр нужно ходить за искусством, а не за поп-дивами. "Мне объяснять, что это пошло?" – возмутился артист. Под горячую руку попал и Константин Богомолов с его спектаклем "Норма", где, по мнению Горевого, "испражняются в душу".

Напомним, Ольга Бузова приняла участие в спектакле МХАТа имени Чехова "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина. По мнению руководства театра, появление поющей ведущей на сцене пошла всем на пользу, спровоцировав интерес. Именно это мнение так задевает Михаила Горевого.

Ранее Ольга Бузова снова стала эпицентром обсуждения прошлого романа с Давой. Экс-возлюбленный слил переписку, потому что его задели слова Ольги об "идеальном бывшем". Бузова же никак на выпад бывшего не отреагировала.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
3 октября 2021, 17:52 Источник: YouTube-канал "Диана Кади" ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость871152
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Читаем статью. Это блеск. "Ты кто такой, Боряков, чтобы вот такое делать", – негодует Михаил Витальевич. Кто таков этот БоРяков? Кто подскажет? Что происходит с Михаилом Витальевичем? Не прошло и дня, как обсудили статью о нем "Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову...". Теперь новая статья, уточнили: не "оскорбленный", а "известный", и не "внезапно набросился", а просто побил. Остальное в статье уже не интересно. Спасибо, повеселили.
Гость863278
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Скромности у этой женщины нет, это точно. За все берётся - всем до такой степени намозолила глаза, что даже то, что рекламирует, ни за что не куплю
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