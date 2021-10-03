Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло

Дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа не дает покоя общественности уже несколько месяцев. Михаил Горевой решил высказать свое мнение на этот счет.

По словам артиста, появление поющей ведущей на сцене именитого театра – оскорбление и "диверсия против русской культуры". Он буквально напал на Бузову, сказав, что ей не место в театре. По мнению Горевого, виноват во всем худрук МХАТа Эдуард Боряков. "Ты кто такой, Боряков, чтобы вот такое делать", – негодует Михаил Витальевич. Он считает, что выступление на сцене МХАТа людей, не имеющих ничего общего с актерским образованием, может в одну минуту полностью разрушить репутацию.

Михаил Горевой уверен, что Ольгу Бузову позвали в театр специально, чтобы поднять рейтинги и привлечь капитал. Однако это является крайней степенью цинизма, так как в театр нужно ходить за искусством, а не за поп-дивами. "Мне объяснять, что это пошло?" – возмутился артист. Под горячую руку попал и Константин Богомолов с его спектаклем "Норма", где, по мнению Горевого, "испражняются в душу".

Напомним, Ольга Бузова приняла участие в спектакле МХАТа имени Чехова "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина. По мнению руководства театра, появление поющей ведущей на сцене пошла всем на пользу, спровоцировав интерес. Именно это мнение так задевает Михаила Горевого.

Ранее Ольга Бузова снова стала эпицентром обсуждения прошлого романа с Давой. Экс-возлюбленный слил переписку, потому что его задели слова Ольги об "идеальном бывшем". Бузова же никак на выпад бывшего не отреагировала.