Интимные переписки Давы и Бузовой попали в Сеть

Ольга Бузова выложила фото с одним из бывших возлюбленных, отметив, что он один из тех, с кем она рассталась хорошо. Дава не смог пройти мимо громкого заявления.

Поющая ведущая и блогер расстались зимой этого года. Естественно, разрыв получился громким, о нем говорят до сих пор, да и сами бывшие влюбленные нередко поднимают эту тему. На днях Ольга опубликовала в своем блоге фото с Тимофеем Майоровым, назвав его "идеальным бывшим". Бузова кокетливо поинтересовалась, можно ли войти в одну реку дважды. Поклонники поддержали поющую ведущую, сказав, что даже нужно, если это того стоит.

Помимо хвалебных од бывшему бойфренду в посте оказалось и оскорбление, адресованное тем, с кем Оля рассталась не так хорошо. Давид Манукян, он же Дава, видимо, принял слова бывшей на свой счет. Он тут же выложил "сторис", в которой съязвил про "идеальных бывших". А следом слил достаточно интимную переписку, в которой видно, что Ольга несколько раз звонила ему ночью, а потом написала, что хочет поговорить. Правда "сторис" с перепиской пропала из блога довольно быстро, но все, что однажды оказалось в Сети, остается там навсегда.

Теперь поклонники с нетерпением ждут ответной реакции Ольги. Возможно, Бузова решила промолчать на выпад Давы. Напомним, расставание девушке далось очень непросто. Она признавалась в своем блоге, что до сих пор любит. Хотя многое могло измениться.