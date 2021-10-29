Модель Джиджи Хадид бросила отца своего ребенка после слухов о рукоприкладстве

Накануне в Сети появилась информация о том, что певец Зейн Малек напал на мать своей девушки Иоланду Хадид. Артист заявил, что та явилась к нему домой в отсутствие Джиджи Хадид, между ними возникла ссора, однако он не поднимал на нее руку.
Точной информации по поводу случившегося пока нет. Однако, как сообщает VSE42.RU, после инцидента модель решила расстаться с возлюбленным. Несмотря на конфликт, пара продолжит вместе воспитывать общего ребенка.
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