Модель Джиджи Хадид бросила отца своего ребенка после слухов о рукоприкладстве

Накануне в Сети появилась информация о том, что певец Зейн Малек напал на мать своей девушки Иоланду Хадид. Артист заявил, что та явилась к нему домой в отсутствие Джиджи Хадид, между ними возникла ссора, однако он не поднимал на нее руку.

Точной информации по поводу случившегося пока нет. Однако, как сообщает VSE42.RU, после инцидента модель решила расстаться с возлюбленным. Несмотря на конфликт, пара продолжит вместе воспитывать общего ребенка.