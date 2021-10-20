"Обращаюсь к вам": Заворотнюк рассказала о серьезной проблеме в семье

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками на различные темы. Она рассказывает о секретах красоты, познания себя, общения с людьми. Но как выяснилось, у самой Анны Заворотнюк тоже случаются недопонимания с близкими.
Анна призналась, что возлюбленный упрекает ее за публикацию откровенных фото. В современном обществе это назвали бы новомодным словом "абьюз" или ущемлением прав человека, что является огромной проблемой. При этом 25-летняя дочь Заворотнюк покорно попросила у любимого прощения.
После этого она в очередной раз опубликовала фото, на котором предстала в соблазнительном образе. Судя по всему, девушка вежливо настаивает на своей позиции делать все так, как ей захочется.
"Девочки, обращаюсь к вам, а ваши молодые люди ругаются, когда вы выкладываете "секси" фотографии? Я вот-вот кажется получу, но не могла не выложить это фото. P.S. Дорогой, прости ради Бога, я тебя люблю", – написала Анна Заворотнюк.
На фото она предстала в сексуальном серебристом платье с глубоким разрезом до бедра, которое соблазнительно обтягивало ее фигуру. Анна Заворотнюк изогнулась в манящей позе и наивно отвела взгляд в сторону.
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