"Нужно бежать": Заговорившая об уходе Заворотнюк прячется из-за угроз

Пока тяжелобольная актриса восстанавливает здоровье, ее дочь Анна Заворотнюк пытается реализовать себя. Модель старается поддерживать привлекательную внешность с помощью ухода за кожей, о котором недавно рассказывала в личном блоге. Также девушка строит личную жизнь с таинственным для россиян избранником. Выяснилось, что наследница Анастасии Заворотнюк живет под давлением возлюбленного и вынуждена прятать себя из-за угроз расставания.
Модель поделилась в инстаграм-аккаунте фото, на котором она предстала в платье с пикантным вырезом на бедре. Этот вполне приличный кадр Анна отнесла к разряду откровенных и призналась, что понесет наказание от любимого человека. Избранник запрещает ей демонстрировать перед камерой соблазнительные части тела.
"Дорогой, прости ради Бога" — взмолилась дочь Анастасии Заворотнюк, предупреждая гневные разборки с партнером. Девушка вошла в состояние жертвы, которая подчиняется жестким условиям.
Пользователи Сети решили, что отношения Анны нездоровы, поскольку в выложенном снимке нет ничего постыдного и возмутительного. "Если такое фото недопустимо для молодого человека, то нужно бежать от него", — обратились к девушке россияне. Дочь Анастасии Заворотнюк на предостережение фанатов так и не ответила.
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