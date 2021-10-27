Россию на "Детском Евровидении-2021" представит опытная певица

Международный вокальный проект "Детское Евровидение-2021" пройдет во Франции. Прежде чем выбрать кандидата для конкурса из России, по традиции прошло соревнование. В финале национального отбора встретились 12 участников, но место победителя досталось только одному. Лидером стала москвичка Таня Меженцева.
Юной певице всего 11 лет, но она уже успела добиться больших успехов в музыкальной карьере. В 2019 году девочка уже выступала "Детском Евровидении", представляя нашу страну на мировой арене. Теперь артистке снова улыбнулась удача, она сумела покорить жюри на родине своим голосом.
Известно, что отбором участницы для международного конкурса в 2021 году занимались несколько человек. Возглавила судейский состав певица Манижа, а под ее предводительством свои оценки ставили поп-дива Юлия Савичева и председатель оргкомитета "Детского Евровидения" Екатерина Орлова. Кроме того, в составе жюри выступили два ребенка, которые идут по пути артистов.
Масштабные музыкальные соревнования из-за пандемии коронавируса перенесли на самый конец года. "Детское Евровидение-2021" планируют провести в Париже 19 декабря. Предполагается, что на конкурсе выступят участники из 19 стран. По правилам, конкурсантам должно быть от девяти до 14 лет.
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