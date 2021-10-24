Звезда шоу "Минута славы" найдена мертвой в квартире на Арбате

39-летний артист полюбился россиянам еще в 2013 году, когда дебютировал на Первом канале в шоу "Минута славы". Сегодня его обнаружили мертвым в квартире в центре столицы.
На месте происшествия работают представители закона. По предварительным данным смерть наступила в результате естественных причин, никаких следов насилия не найдено.
Нгуен Ван Хынг дошел до полуфинала шоу, его выступления очень нравились зрителям. Свою карьеру на российском телевидении ему продолжить не удалось. Музыкант выступал на частных мероприятиях и корпоративах, а также иногда выступал в качестве аниматора.
Никакой информации о причинах смерти пока нет. Полицейские работают на месте преступления и опрашивают друзей и знакомых. Артисту было всего 39 леи и, по предварительным данным, он не был серьезно болен. Следствие, среди прочего предполагает убийство и самоубийство, однако пока это просто стандартные версии, так как следов насильственной смерти пока не обнаружено.
Ранее сообщалось о возможном возвращении проекта "Минута славы". на телеканале Пятница планируется выход нового шоу талантов. В Сети предположили, что это будет вариация проекта Первого для блогеров.
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