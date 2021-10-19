Закатившая глаза больная Заворотнюк взялась за бутылку: Пью очень редко

Анна Заворотнюк активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. На днях она рассказала, что простудилась. Дочь Анастасии Заворотнюк решила не терять времени зря и отправилась наслаждаться свободными минутами.
Она расположилась на балконе с бокалом белого вина и принялась делать селфи. На одном фото она получилась очень нежной и расслабленной. Распущенные волосы переливались в лучах солнца каштановыми оттенками, а глаза были закрыты от удовольствия. В публикации Анна Заворотнюк рассказала о традициях виноделов и любителей разных сортов вин, а также о появлении штопора и других атрибутов культуры.
"Любите вино? Я его пью очень редко, но люблю этот вкус", – отметила Анна Заворотнюк.
Поклонники пожелали Анне Заворотнюк скорейшего выздоровления и отметили, что такой способ расслабления подходит и им.
В последние два года Анна Заворотнюк страдает от панических атак. Эта проблема появилась у нее почти сразу, как пресса начала распространять информацию о раке у ее матери. Дочь актрисы признавалась, что лечилась мощными антидепрессантами, но только навредила себе. Сейчас она старается наслаждаться жизнью и побольше отдыхать, а также прорабатывает проблемы со специалистами.
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