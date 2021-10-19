"Такого еще не было": муж онкобольной Заворотнюк бежит из России с блондинкой

Петр Чернышов, не щадя себя, зарабатывает на дорогостоящее лечение больной раком жены. Фигурист хватается за любую возможность, чтобы обеспечить актрису необходимыми лекарствами и лучшими врачами.
Прославленная коллега спортсмена Татьяна Навка помогла ему, подкинув работу. Блондинка пригласила фигуриста участвовать в нескольких своих ледовых шоу.
Теперь же выяснилось, что одна из ее постановок пройдет зимой в Дубае. Татьяна Навка и муж Анастасии Заворотнюк отправятся туда вместе. Об этом звезда льда рассказала в своем микроблоге.
Она отметила, что это потрясающая новость, потому что "такого еще не было". По словам Навки, она первая, кто привозит на Аравийский полуостров шоу на льду. Оно состоится в начале декабря.
Напомним, информация о том, что артистка серьезно больна, появилась три года назад. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли обнаружили в голове опухоль. От рака, по слухам, Анастасия Заворотнюк лечилась за границей, а потом в России. Близкие не комментируют состояние актрисы, поэтому в Сети периодически возникают разные домыслы на эту тему.
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