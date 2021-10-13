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Шоу-бизнес
С голыми ногами и в темных очках: изменившаяся Заворотнюк рванула на отдых

С голыми ногами и в темных очках: изменившаяся Заворотнюк рванула на отдых

После того, как у дочери онкобольной Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с весом, она улетела отдохнуть в Турцию.
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Оказалось, что Анна Заворотнюк не планировала эту поездку. Модель борется с осенней хандрой с помощью новых впечатлений и смены обстановки.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Так, недавно она с приятельницами отправилась в Стамбул, откуда связалась с поклонниками. Девушка выложила в свой микроблог фото, на котором предстала в белоснежном халате и солнцезащитных очках. Фолловеры заметили, что Анна изменилась в лучшую сторону: посвежела и выглядит счастливой.

Видимо, девушка сумела на время отвлечься от семейных проблем – болезни звездной матери. Анна Заворотнюк сообщила, что поездка в Турцию стала спонтанным путешествием. Стамбул пришелся ей по душе. Этот восточный город она охарактеризовала как очень толерантный к иностранцам. Особенно ей понравилась его архитектура.

Отметим, что постоянные переживания за Анастасию Заворотнюк не лучшим образом отразились на психике молодой актрисы. Она стала жаловаться на полноту, хотя на вид продолжала оставаться стройной. Известный психолог предположила, что у девушки могут быть серьезные психические проблемы.

Напомним, Анна Заворотнюк вернулась в Россию из США три года назад. Тогда у ее матери выявили рак мозга. Актриса борется с недугом до сих пор.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk/
Автор: 13 октября 2021, 21:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость875096
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Это, кто????Зачем??
Гость877023
Пожаловаться Ответить
Бееееедная- все хайпует на фамилии- бездельница и хайпожорка- больше ничего не умеет в жизни- противно смотреть
1

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