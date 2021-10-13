С голыми ногами и в темных очках: изменившаяся Заворотнюк рванула на отдых

Оказалось, что Анна Заворотнюк не планировала эту поездку. Модель борется с осенней хандрой с помощью новых впечатлений и смены обстановки.
Так, недавно она с приятельницами отправилась в Стамбул, откуда связалась с поклонниками. Девушка выложила в свой микроблог фото, на котором предстала в белоснежном халате и солнцезащитных очках. Фолловеры заметили, что Анна изменилась в лучшую сторону: посвежела и выглядит счастливой.
Видимо, девушка сумела на время отвлечься от семейных проблем – болезни звездной матери. Анна Заворотнюк сообщила, что поездка в Турцию стала спонтанным путешествием. Стамбул пришелся ей по душе. Этот восточный город она охарактеризовала как очень толерантный к иностранцам. Особенно ей понравилась его архитектура.
Отметим, что постоянные переживания за Анастасию Заворотнюк не лучшим образом отразились на психике молодой актрисы. Она стала жаловаться на полноту, хотя на вид продолжала оставаться стройной. Известный психолог предположила, что у девушки могут быть серьезные психические проблемы.
Напомним, Анна Заворотнюк вернулась в Россию из США три года назад. Тогда у ее матери выявили рак мозга. Актриса борется с недугом до сих пор.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?