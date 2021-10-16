Дочь Заворотнюк сделала заявление о состоянии тяжелобольной матери

Наследница Анастасии Заворотнюк дала редкий комментарий о здоровье артистки.

Звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологическим заболеванием уже не первый год. Поклонники переживают за любимую артистку и постоянно ждут новостей от близких. Однако семья Анастасии с самого начала лечения воздерживается от любых комментариев. Дочь Заворотнюк долго молчала относительно состояния матери, она даже пропала из соцсетей, где активно показывала свою жизнь.

Сейчас Анна активно ведет свою страницу в "Инстаграме", делится кадрами и историями из жизни. Впервые за долгое время она ответила на вопрос о самочувствии Анастасии Заворотнюк. Девушка устроила в своем блоге интерактивное общение с подписчиками, где они задавали вопросы.

Кто-то из неравнодушных поинтересовался здоровьем тяжелобольной матери. И Анна дала немногословный, но такой важный для поклонников ответ: "Все стабильно". Естественно, счастливые поклонники увидели в словах Заворотнюк-младшей надежду и стали желать матери скорейшего выздоровления, передавать слова поддержки и благодарности.

В Сети ходят слухи, что Анастасия Заворотнюк собирается выйти в свет впервые после страшного диагноза. Якобы состояние улучшилось, ремиссия позволяет решиться на такой шаг. А слова дочери поклонников только еще больше обнадежили. Однако пока это только предположения, которые строят преданные фанаты актрисы.