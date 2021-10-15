"Им нужен папа": Новикова простила выкравшего детей мужа

Экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова пережила настоящую драму.

Певица около пяти лет состояла в гражданском браке с бизнесменом Андреем Середой. У пары родилось двое сыновей, но затем союз распался. Ксения и Андрей решили, что мальчики будут жить с матерью и подписали мировое соглашение. Однако в одну из обычных встреч отец просто увез сыновей в Лондон, и Ксения Новикова почти год не могла увидеть отпрысков, из-за чего страшно страдала.

В беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" певица вспомнила, что пережила тогда настоящий кошмар. Как-то Середа отдыхал с детьми в Испании и попросил бывшую возлюбленную приехать туда помочь ему. Сначала все шло хорошо. Новиковой оставалось дождаться адвоката, чтобы вместе с ним и с детьми отправиться в консульство, а потом улететь домой. Но когда адвокат появился, Середа затолкал женщину вместе с детьми в квартиру. Пришлось даже вызывать полицию.

После всего пережитого бывшие избранники не общались девять лет. Но недавно Середа написал Новиковой и попросил увидеться с детьми. Певице удалось простить мужчину и поверить ему, поэтому она уже не боялась и согласилась на встречу.

"Нам пора общаться с Андреем по-взрослому, помогать друг другу с сыновьями. Им нужен папа," – заявила артистка.

Через несколько лет после расставания с Андреем Середой Ксения Новикова вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Спустя три года супруги развелись. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Новикова выгнала мужа по просьбе сыновей.